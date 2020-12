Koop lokaal? Voor het kerstpakket winkelt gemeente Helmond zelf buiten de stad: ‘Schandalig!’

Helmond wil dat inwoners minder roken, méér bewegen en gezonder eten

17 december HELMOND - De gemeente Helmond gaat in de toekomst roken en ongezond eten verder uitbannen in de stad. Zo krijgt de horeca over een aantal jaar rookvrije terrassen. De strijd tegen overgewicht wordt eveneens voortgezet. 'Later willen we kunnen constateren dat deze maatregelen effect hebben gehad.'