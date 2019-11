Koor huldigt jubilarissen

Marietje Knapen is in het zonnetje gezet omdat ze 60 jaar lid is van het koor. Annelies Knapen en Wim van Vlerken zijn 50 jaar lid. Dora Slaats, Sjannie van der Tuuk en Giel Vervoort vieren hun 25-jarig jubileum. Jeanne van Hoof is 12,5 jaar bij het koor. De huldiging was tijdens de viering van het St. Caeciliafeest in De Geseldonk in Helmond-’t Hout.