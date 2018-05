Kringloopwinkel koopt alle kaartjes op van circus Renz in Asten

ASTEN - Circussen hebben het niet makkelijk. De regels worden overal strenger en er komen minder mensen. Maar in Asten is het deze week volle bak. Circus Renz International is deze hele week uitverkocht, met dank aan Kringloop ONA. Iedereen mag gratis naar binnen.

Deze week hoeft de familie Renz zich geen zorgen te maken of hun circustent wel is gevuld. Om het 25-jarig bestaan te vieren, heeft Kringloop ONA Asten-Someren alle kaartjes voor het circus voor de hele week gekocht.

Alle voorstellingen kunnen gratis worden bezocht. Op de eerste plaats is het natuurlijk bedoeld als cadeau voor de inwoners van Asten en Someren, maar ook iedereen daarbuiten is welkom. En dus is het veelal volle bak in de circustent.

Volledig scherm Een eerdere voorstelling van circus Renz dit jaar, in Arnhem. © Gerard Burgers

Dat is lang niet altijd zo. Soms worden voorstellingen afgeblazen omdat er niet genoeg kaartjes zijn verkocht. "Dit is uniek", zegt Theresa Renz. "Nooit eerder waren kaartjes voor ons circus voor een hele week opgekocht. Eén voorstelling, ooit twee, maar dit zijn er zeven." De 86-jarige oer-oer-oma (zoals ze zichzelf noemt) van de Renz dynastie is er zichtbaar mee verguld. Gezeten op haar rollator, overziet ze het optreden in de piste van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het publiek bestaat deze middag voornamelijk uit moeders met jonge kinderen die opgewonden op de bankjes aanschuiven en hun plezier en bewondering luidkeels laten horen.

Volledig scherm Theresa Renz: de Oer-oer oma van de Circus Renz dynastie. © FotoMeulenhof

Circusfamilie

Theresa geniet. Dit is circus zoals circus hoort te zijn. Ze stamt uit een circusfamilie, net als haar overleden echtgenoot Franz Renz. Begin jaren vijftig begonnen ze samen een circus. Zoals haar kinderen nu ook hebben gedaan. Alle zes hebben ze een eigen circus waarmee ze door Europa trekken. Theresa gaat graag mee. "In het begin hadden we niks. We traden op onder de blote hemel", vertelt ze. "We hadden geen dieren, wel een clown en acrobaten. Maar mensen vonden het prachtig. Door de jaren heen kwamen er meer acts en dieren. Het begon met twee aapjes. Ieder dorp liep er voor uit. Later kochten we een beer. Nog later volgden andere wilde dieren: leeuwen, tijgers, de olifanten hebben we nog, die staan in een parkje net over de Duitse grens. In Nederland zijn wilde dieren een paar jaar terug verboden in het circus. Sindsdien is ons publiek gehalveerd. Maar als wij verdwijnen, is er geen romantiek meer."

Volledig scherm Enkele kamelen van Circus Renz International. © Daniela Nideröst

Kamelen