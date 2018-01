Kringloopwinkels Zuidoost-Brabant varen wel bij opruimwoede

Elvis blijft raken, ook in Muziekcafé Helmond

15:26 HELMOND - Zijn kuif, die heeft Freek Leijtens niet zo lang geleden afgeschoren. ,,Anders kon je in één oogopslag zien dat hij een Elvis-freak is'', grinnikt zijn kennis Mimi Klokgieters. Nu is zijn voorliefde voor de muziek van de King of Rock 'n Roll dus niet direct aan het uiterlijk van de Eindhovenaar af te zien, maar dat Presley na vele decennia nog altijd zijn ziel raakt is direct klip en klaar op de dansvloer van het Muziekcafé aan de Zuid Koninginnewal. De Helmondse rocktempel is op zaterdagavond het decor van de jaarlijkse Elvisdag, met optredens van verschillende imitatie-artiesten.