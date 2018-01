Kuijpers uit Helmond gaat voor Scheepvaartmuseum technisch beheer doen

Man uit Helmond naar ziekenhuis na zware mishandeling in Eindhoven

29 januari EINDHOVEN/HELMOND - Een 34-jarige man uit Helmond is zaterdagavond rond 20. 00 uur op de Neptunusweg in Eindhoven mishandeld door 3 in het zwart geklede mannen. Hij is met een gebroken oogkas, een gebroken neus en gekneusde kaak naar het ziekenhuis gebracht.