Kuijpers uit Helmond neemt Hultermans over

Bezoekers Kasteel Helmond mogen straks de hele zolder op

8:21 HELMOND - Nog even en dan kunnen bezoekers van Kasteel Helmond de gehele bovenste verdieping bewonderen. Eind april heropent de zolder voor het publiek. In tien ruimtes krijgen zij het verhaal voorgeschoteld van de grote brand in 1549 en de wederopbouw daarna.