Kunnen we snel in een robotbus door de stad rijden?

Dat is duidelijk geworden na een groot Europees experiment. Na drie jaar is de Fabulos-pilot nu afgerond. In vijf plaatsen zijn proeven gedaan met verschillende soorten zelfrijdende minibussen. Teststeden Helmond, Lamia (Griekenland) en Helsinki (Finland) hebben al gezegd verdere stappen te willen zetten. Hoe snel de inwoners van Helmond en de Brainportregio in robotbussen naar het station, winkelcentrum of kantoor kunnen rijden is nog niet te zeggen.