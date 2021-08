Kunstroute in De Warande is terug van weggeweest

HELMOND - In een inspirerende omgeving staat kunst net wat beter in de etalage en dat is zeker het geval in de groene tuintjes van de Warande. De kunstroute in de Helmondse villawijk is met zo’n twintig exposerende kunstenaars in een negental tuinen - na een jaar absentie wegens corona - terug.

Quote Transparan­te vrouwen zijn een zeldzaam­heid. Kees van Cappellen, over werk Doorzichtig Van meet af aan is duidelijk dat sommige bezoekers zich meer dan eens bewust zijn van de schoonheid van de eigen natuur. En die voegt zeker wat toe, merken twee vrouwelijke bezoekers in de tuin van Leny Steegmans op. Daar stellen Nuenenaar Kees van Cappellen en Gerdi Zwaan uit Middelburg hun beelden en beeldjes tentoon. En die hebben een prachtige achtergrond in de vorm van het aangrenzende stukje bos, waar de twee bezoeksters in kwestie enkele kleurrijke vlinders spotten. ,,Dat maakt het plaatje compleet.”

Jaren geleden zou het haar nauwelijks zijn opgevallen, merkt een van de twee bezoeksters op. ,,Sinds corona ben ik echt meer op eigen natuur gaan letten.”

Corona. Het woord dat al anderhalf jaar bijna alles in het leven in een ander perspectief zet. Onzekere tijden die het werk van de organiserende stichting Kunstroute Warande vorig jaar op een lager pitje zetten. Dat terwijl kunst mensen troost biedt, of juist aan het denken zet. Dat laatste is wat Kees van Cappellen met zijn beelden probeert. ,,Ik hou van symboliek.”

Verwijzing naar de blues-klassieker van Hues Corporation

Neem nu zijn in een stalen teil vormgegeven sculptuur, genaamd Rock the Boat. Een verwijzing naar de gelijknamige blues-klassieker van Hues Corporation. Maar zoals vrijwel altijd is kunst gelaagd, dus wijst Van Cappellen met Rock the Boat de toeschouwer op het ongewisse lot van vele bootvluchtelingen. ,,En dan ga ik het vergelijken met mijn eigen onbezorgde jeugd. Ik zat als kind in de teil bij de potkachel.”

Een kunstwerk kan soms ook toevallig tot stand komen. Zo vond Van Cappellen eens een kromgebogen stuk ijzer met veel gaten op de weg. ,,Waarschijnlijk van een motorfiets gevallen.” Een serendipiteit zou je het kunnen noemen. Het leverde immers een metalen kunstwerk op, waar je met wat fantasie de contouren van een vrouw in kunt zien. Van Cappellen doopte het beeldje tot Doorlichting. Met knipoog: ,,Transparante vrouwen zijn een zeldzaamheid.”

Zelf laat Van Cappellen zich graag beeldbouwer noemen in plaats van beeldhouwer. ,,Houwen doe ik van mijn vrouw.” De Nuenenaar - van huis uit biologiedocent - leert graag aspirant-kunstenaars de fijne kneepjes van het vak. ,,Maar corona is een moeilijke tijd voor kunst. Er ging een streep door veel workshops en lessen en dan is het lastig om nieuwe aanwas te vinden.”

Luctor et emergo

Het aantal exposanten is er op de Kunstroute in ieder geval niet minder op geworden. Velen komen van buiten Helmond en het aanbod is divers. Geheel volgens het Zeeuwse credo luctor et emergo (ik worstel en kom te boven) houdt Gerdi Zwaan thuis in Middelburg het hoofd boven water: er wordt bij haar niet minder kunst gekocht. ,,De Nederlandse markt is niet ingestort. Maar de Belgen en Duitsers laten het afweten. Die komen niet meer naar Zeeland.”

In Helmond staan onder meer beeldjes van honden (met allemaal net een iets ander postuur) op een tafeltje. Te wachten op potentiële kopers, te midden van de vele Helmonders die de route door de Warande lopen. Ook de viervoeters herinneren iedereen trouwens direct aan in wat voor tijd we leven. ,,Er worden natuurlijk meer honden dan ooit gekocht. Of het mijn verlangen uitbeeldt? Nou nee, ik heb er écht geen tijd voor.”

Volledig scherm Kunstroute De Warande © Sem Wijnhoven / DCI Media