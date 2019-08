Kunstroute Warande Helmond hoopt ook jong volk te trekken

Bezoekers van de Kunstroute Warande struinen komende zaterdag en zondag langs negen tuinen van bewoners van het Laagveld, Gistel, Horst en Overhorst in de Helmondse wijk Warande. Daar zijn werken van in totaal 22 kunstenaars te bezichtigen. In de regel zijn de bezoekende kunstliefhebbers vaak vijftig jaar of ouder, maar de organisatie hoopt dat er ook wat jong grut de tocht aflegt. ,,Daarom geven we jonge kunstenaars dit jaar een podium'', volgens Adjan Broeders, voorzitter van de organiserende stichting. ,,Zij benaderen hun vrienden en kennissen via social media. We verwachten dat dit jong volk op de been brengt.''