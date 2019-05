Kurumli in principe opvolger Chahim in gemeenteraad Helmond

Video Geen openbaar vervoer: ED-taxiservi­ce biedt hulp aan gestrande reizigers

16:07 EINDHOVEN - Het is 8.47 uur als de Eindhovense Mary-Jane Freeman (18) in paniek over het busstation beent. Op de borden staat het écht: er rijden geen bussen vandaag vanwege een landelijke staking. Maar Mary-Jane moet over een kwartier op het Summa College zijn, het is nota bene haar eerste schooldag.