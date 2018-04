Kwart miljard voor stillere goederentreinen die dagelijks door Helmond rijden

Daarbij is er nog een punt waar het spoor in het nadeel is: het grootste deel van het goederenvervoer wordt 's nachts afgewerkt omdat reizigerstreinen voorrang krijgen: ,,Tegelijkertijd vindt iedereen het ook normaal dat er vooral 's nachts aan het spoor wordt gewerkt. Daar hebben wij dus veel last van. Als we vier miljoen in zo'n loc steken, willen we natuurlijk het liefst dat die 24 uur per dag wordt gebruikt.''



Overigens erkent hij dat DB Cargo en zijn concurrenten meer moeten doen om verladers te verleiden de trein te gebruiken: ,,Het is aan ons om de klant te verleiden en het is beschamend te moeten bekennen dat dat het afgelopen jaar niet gelukt is. Het goederenvervoer over het spoor is met ruim 6 procent afgenomen, terwijl de economie enorm gegroeid is. Zonder wegvervoer zullen we nooit kunnen, maar voor de grote afstanden zou het spoor vanzelfsprekend moeten zijn. Dat is nu nog niet het geval, als je al die witte kentekens ziet.''