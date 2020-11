Kwetsbaar door kanker, reuma of iets anders? Nieuwe Helmondse Stichting Van Waarde biedt hulp

De bestuursleden lopen vanuit hun werkveld vitaliteit en psychiatrie tegen lacunes aan en verbazen zich dat er te weinig aan gedaan wordt. Mensen krijgen in hun ogen niet de juiste of complete ondersteuning. Hun doel is kwetsbare mensen zonder oordeel ondersteunen met expertise en vasthoudendheid, zodat ook zij de beschikking krijgen over door de stichting ontwikkelde tools, middelen, webinars en cursussen. Die moeten richting geven en de levenskwaliteit verhogen.

Dingen verloren

Bestuurslid Mariëtte van Hooff (60) geeft aan dat mensen met bijvoorbeeld reuma en kanker tegen hetzelfde aanlopen. Hun leven verandert. Ze belanden in een medische molen, geven vaak de controle over aan de medici, worden behandeld, waarna het vaak chronisch wordt.

,,Dan proberen ze de draad weer gewoon op te pakken... Dat is lastig, dat lukt niet zomaar, want het leven is niet meer zoals van tevoren. Men belandt in een verwerkingsproces, vergeet dat men dingen verloren is. Maar er is geen rouwproces. Ik ben beter, ga er weer tegenaan en dat leidt vaak tot een burn-out.’’