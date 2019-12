Kwetsbare Helmondse jongeren krijgen hulp bij het vinden van een woning

Het gaat om jongeren die begeleid wonen of via jeugdzorg hulp krijgen maar vanaf hun achttiende wel graag een eigen huis willen. Zij weten het online verlotingssysteem Wooniezie niet goed te vinden, blijkt uit gegevens van de verhuurders.

„Daarom willen we met zorgaanbieders in gesprek over de vraag: wat voor woningen hebben die jongeren nodig?”, zegt Mirjam Kräwinkel, directeur van woningbouwcorporatie Wocom. „Zijn dat zelfstandige woningen of juist gezamenlijke, met begeleiding? Of moeten we bij Wooniezie een aantal woningen reserveren?” Het probleem is volgens Kräwinkel niet nieuw, maar vraagt nu wel om aandacht. „We zien dat partijen alleen het niet kunnen oplossen, dus gaan we om tafel.”

Om te beginnen willen de verhuurders in beeld krijgen om hoeveel personen het gaat. In Helmond wonen nu zo’n honderd jonge mensen begeleid en nog eens tweehonderd krijgen hulp bij hun huishouden. „Maar het kan zijn dat de groep groter is, ook landelijk is dat lastig in beeld te krijgen.”

Slagingskans omhoog

Ook is het voor de gemeente en corporaties niet helemaal duidelijk waarom de jongeren Wooniezie niet goed weten te vinden. „Misschien zijn ze er onbekend mee, misschien zijn ze wat laks. In elk geval moet de slagingskans bij hen omhoog”, aldus een ambtenaar.

De hulp aan jongeren is een van de afspraken die zes corporaties met de gemeente hebben gemaakt voor 2020. Een ander opvallend punt is de wens om huurschulden terug te dringen. Voortaan krijgen verhuurders eerder een seintje wanneer iemand in gebreke blijft met betalen, bijvoorbeeld met hun energierekening of zorgkosten.

In Helmond-Noord is pas een proef gestart waarbij onder meer energieleveranciers en zorgaanbieders hierin samenwerken. „Mensen met financiële problemen stoppen vaak pas als laatste met het betalen van de huur”, aldus Kräwinkel. „Als we eerder al bezoek kunnen gaan, voorkomen we opeenstapeling van schulden.”

Energielabel B

Verder gaan de corporaties volop door met verduurzamen van woningen zodat alle huizen in 2021 het op een na hoogste energielabel B hebben. Naast het verduurzamen willen de verhuurders hun woningen in specifieke wijken gaan opknappen, zoals in de Annawijk en Helmond-Oost.