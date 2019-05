Laarbeek zet brug bij Aarle-Rixtel op een kier voor pleziervaart

Talkshow over Cacaofa­briek Helmond: ‘De één gaat bridgen, de ander golfen, ik ga naar de Cacao’

6:42 HELMOND - Ze stralen stuk voor stuk trots uit. De directeur, de technicus, de dame van de kassa, de horecabaas, de kunstprogrammeur. Trots op een gebouw dat on-Helmonds zou zijn, dat tot mislukken gedoemd leek. In de eenmalig teruggekeerde talkshow Tok of the Town, vanwege het vijfjarig jubileum van de Cacaofabriek, kwamen ze aan het woord.