Laatste waterburcht op Suytkade in Helmond wordt vanaf 2021 gebouwd

HELMOND - Waterburcht nummer zeven verrijst vanaf 2021 in de Helmondse nieuwbouwwijk Suytkade. In dat jaar koopt projectontwikkelaar Van Wijnen de daarvoor benodigde grond van de gemeente. Dat is twee jaar later dan gepland, maar financieel wel aantrekkelijk voor de stad.

Het uitstel van de grondverkoop heeft vooral praktische redenen, aldus de gemeente. De laatste burcht kan namelijk pas gebouwd worden, als nummer 4, 5 en 6 klaar zijn. Ontwikkelaar Cedrus begint eind dit jaar met de bouw van deze drie torens. Omdat de ruimte rondom de percelen krap is, heeft Cedrus de ruimte van nummer 7 nodig als bouwplaats. Dit perceel ligt aan de kant van de Cacaofabriek.

Van zuid naar noord

Helmond wil graag dat torens 4, 5 en 6 zo snel mogelijk worden gebouwd, omdat het zand dat daarvoor wordt weggegraven, nodig is om een andere deel van de wijk op te hogen. Bovendien is het volgens de gemeente logisch om van zuid naar noord te bouwen, waardoor de oprichting van de waterburcht aan de kant van De Cacaofabriek best nog even uitgesteld kan worden.

Projectontwikkelaar Van Wijnen zou aanvankelijk dit jaar al de grond voor ‘nummer 7' van de gemeente kopen, tegen een prijs van 1,2 miljoen euro. De uitgestelde aankoop leidt niet tot verlies voor de gemeente, want Van Wijnen betaalt een rente van 3,25 procent per jaar over de aankoopprijs, tot aan het moment dat grond wordt aangekocht. Dat bedrag is voldoende om misgelopen rente op te vangen.

Voorbereidingen

Directeur Arno van den Thillart van Van Wijnen Zuid Nederland zegt de rente minder leuk te vinden, maar kan goed leven met het uitstel. „Praktisch gezien is dit het beste voor iedereen. Wij willen ook graag op een goede manier kunnen bouwen, dat is voor de verkoopwaarde ook van belang.” De projectontwikkelaar is al begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van waterburcht 7. Op die manier kan de bouw ervan snel beginnen na aankoop van de grond, die op uiterlijk 1 januari 2021 staat gepland.