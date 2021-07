Laatste woord over ongewenste afsluiting Bosscheweg in Beek en Donk is nog niet gezegd; zoeken naar ‘muizengaatje’

Omwonenden: niks verleggen, geen andere aanslui­ting, maar Bosscheweg gewoon afsluiten

21 april LAARBEEK - De meeste mensen zijn het er over eens: de beste oplossing om de fileproblemen bij de Beekse Brug in Laarbeek op te lossen, is door de Bosscheweg af te sluiten voor verkeer van de Gemertseweg. Het verleggen van deze aansluiting lost die problemen níet op.