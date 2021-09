Lachende kinderen bij kindervakantieweek in Helmond-Oost: ‘De sfeer is super’

HELMOND - Al 35 jaar is het een begrip in stadsdeel Helmond-Oost; de kindervakantieweek. Ook dit jaar genieten ruim tachtig kinderen één week lang van alle activiteiten. ,,De glimlach op de gezichten van de kinderen, daar doe je het voor.”

Het was even spannend of de kindervakantieweek in stadsdeel Helmond-Oost dit jaar door kon gaan, maar toen uiteindelijk het sein op groen kwam stroomden de aanmeldingen binnen. ,,Al zijn het er dit jaar wel wat minder dan in eerdere edities”, zegt Ine Hofmans (59). Al twaalf jaar is ze iedere laatste week van de zomervakantie als vrijwilliger betrokken bij deze ‘feestweek’ voor de kinderen uit Helmond-Oost. Normaal zijn er minimaal honderdzestig kinderen. Dit jaar bleef de teller dus steken op tachtig, maar volgens Hofmans heeft dit ook voordelen: ,,Iedereen krijgt nu wat extra aandacht.”

Overvloed aan vrijwilligers

Dat de kindervakantieweek niet alleen bij veel gezinnen prominent op de kalender staat blijkt wel uit het feit dat er ruim vijftig vrijwilligers rondlopen op het terrein van wijkhuis De Lier. ,,Daar hebben nooit over te klagen”, stelt Harrie Meulendijks (69). Al vanaf de eerste editie is Meulendijks van de partij en nog steeds geniet hij met volle teugen. ,,De glimlach op de gezichten van de kinderen, daar doe je het voor.”

Het succes van de week zit volgens hem in het feit dat ze iedereen gelijk behandelen. ,,Ze zijn voor ons allemaal even belangrijk.” Twee van die vrijwilligers zijn Lieke Hofmans (30) en Bradley Klemans (18). Toen ze zelf nog jong waren deden ze ook mee aan de spellen en nu zijn ze leider van een groep. Klemans heeft het maar wat naar zijn zin en moet er niet aan denken dat hij een andere vakantiebaan zou hebben: ,,Hier is alles ongedwongen, je mag gewoon af en toe ook kind zijn”, zegt hij met een lach. Voor het eerst doen er dit jaar ook drie dove kinderen mee. ,,Dat gaat prima, ze voelen zich helemaal thuis in de groep”, stelt Hofmans junior.

Tijdens de sport- en speldag gisteren werd duidelijk dat de organisatie alles goed onder controle heeft. Alle kinderen weten precies wat ze mogen doen én vooral wat er niet mag. ,,Als er ooit een kind wat te druk wordt dan worden ze mijn assistent en laten we ze tot rust komen”, zegt Ine Hofmans. Dit jaar moet ze het vooralsnog zonder ‘assistent’ doen: ,,De sfeer is super.” Wie denkt dat de organisatie het na vrijdagmiddag het rustig aan kan doen heeft het mis. Meulendijks: ,,Zodra het hier klaar is, beginnen we al met de voorbereidingen op volgend jaar. Ik zit weer boordevol ideeën.”