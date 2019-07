Lachgasgebruikers in Helmond worden binnenkort aangesproken

Novadic-Kentron, LEVgroep en Bijzonder Jeugdwerk zetten de campagne op poten en willen nu daadwerkelijk in gesprek met de gebruikers. Waar het meeste lachgas-afval is gevonden, wordt niet bekendgemaakt door de initiatiefnemers. Wel is duidelijk dat het meeste spul werd gevonden op verschillende parkeerplaatsen in de stad. ,,Het lijkt er dus sterk op dat jongeren na inhaleren van lachgas ook weer in de auto stappen”, zegt Daniëlle Ketelaars van Novadic-Kentron. ,,Juist die groep willen we op de risico's wijzen. Het heeft invloed op je rijvaardigheid.”