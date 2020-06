Lambert van Genugten neemt afscheid van Jan van Brabant College: ‘Ik herken veel in boefjes die de grens opzoeken’

,,Ik was zelf verre van een makkelijke leerling, kreeg best wel vaak straf gekregen. Daarom herken ik veel in boefjes die de grens opzoeken. Er waren leerlingen bij die op het punt stonden om over het randje te vallen naar de verkeerde wereld, waarin snel veel geld te verdienen valt. Die liet ik elke maandagochtend eerst bij mij op kantoor komen, twintig weken lang. Om terug te kijken naar afgelopen week en vooruit te kijken. Als ze niet kwamen, liet ik ze uit de klas halen. Natuurlijk zorgde ik er dan ook zelf voor om op tijd te zijn. Het is een mooi moment als je daarna aan die leerling het diploma mag uitreiken.