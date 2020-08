Lambert Verheijen stopt als dijkgraaf Aa en Maas

Gegrom na streep van Rutte door verjaarda­gen en barbecues: ‘Kratten bier voor 45 man waren al ingeslagen’

20 augustus EINDHOVEN - Mark Rutte viel dinsdagavond met de deur in huis: feestjes in huiselijke kringen mogen voortaan met maximaal zes gasten worden gevierd. De anderhalve meter afstand daarbij in acht nemend. Er zal het nodige gegrom hebben geklonken in die huiskamers. Met één zin doorkruist de minister-president talloze plannen.