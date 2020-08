Lambertus Concerten in Helmond begint seizoen met optreden in Kasteel

Rechtbank laat twee Helmondse straatdea­lers vrij uit voorarrest

27 augustus DEN BOSCH Verdenking van harddrugsdealen is niet mis. Vooral niet als het om Helmonders gaat, een stad die steen en been klaagt over overlast. En gezien hun zwijgen hebben twee inwoners heel wat uit te leggen. Desondanks liet de rechtbank hen woensdagochtend vrij uit voorarrest.