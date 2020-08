Langs de lijn niet schreeuwen, het is even wennen

BEEK EN DONK/BLADEL/HELMOND - Teams van veel voetbalclubs in de regio speelden eindelijk weer officiële wedstrijden. De hunkering naar het gras was groot, maar voldoende afstand houden in tijden van corona blijkt lastig.

Het is bij voetbal normaal dat elftallen in de rust de kleedkamer opzoeken, voor een donderpreek of aanmoedigingen. Mariahout-5 bespreekt zondagochtend tijdens een bekerpot bij Sparta’25 in de rust de tactiek voor de tweede helft echter op het veld: een direct gevolg van corona. ,,We hebben twee kleedlokalen waar we met maximaal acht man in kunnen’’, omschrijft keeper Ronnie van Berlo het euvel. ,,Dus doen we het maar hier.’’

Het is behelpen

Uniek is het niet: ook bij Bladella zijn de meeste besprekingen buiten. Het is behelpen, maar het Mariahoutse vriendenteam is blij dat het eindelijk weer de wei in kan. Vrijwel compleet treedt Mariahout-5 aan in Beek en Donk. Eén speler bleef uit angst voor coronabesmetting thuis. ,,Zijn vrouw behoort tot een kwetsbare groep’’, legt de doelman uit.

Elftalleiders van vv Mariahout drukten spelers op het hart dat wie bang is zich vooral niet gedwongen moet voelen om te voetballen. Van Berlo: ,,2020 in een notendop.’’ Die tijdsgeest is al ingedaald bij Manon Kessels. Ze weet maar al te goed dat ze haar zoontje Timo niet luidkeels mag aanmoedigen wanneer hij met de JO-11 van Hapert bij buurman Bladella voetbalt. ,,Niet schreeuwen, echt wennen is dat.’’

Quote Vanwege de tegels was makkelijk uit te rekenen of deze teksten ook echt minstens 1,5 meter uit elkaar liggen Peter van de Kerkhof

Voetbalclubs nemen zo tal van maatregelen om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. Op Sportpark De Beemd van rksv Mierlo-Hout zijn rondom de velden de afstandsmarkeringen niet over het hoofd te zien. Bestuurslid Peter van de Kerkhof kalkte ze op de grond. ,,Vanwege de tegels was makkelijk uit te rekenen of deze teksten ook echt minstens 1,5 meter uit elkaar liggen.’’ Het werd Mierlo-Hout ondubbelzinnig duidelijk dat corona een ernstige kwestie is: drie selectiespelers raakten enkele weken geleden besmet tijdens een gezamenlijke vakantie in Spanje. Ze gingen in quarantaine voordat ze in contact kwamen met andere spelers.

Navraag leert dat de drie inmiddels weer hersteld zijn en twee van hen alweer van de selectie deel uitmaken. Mierlo-Hout neemt niettemin het zekere voor het onzekere. Zo is een fors deel van het meubilair uit de kantine gehaald en om samen klitten tegen te gaan is zitten verplicht. Wie desondanks toch staat, wordt direct door kantinepersoneel opgedragen om een kruk te pakken.

Dat het een hels karwei is om grote massa’s mensen in goede banen te leiden, blijkt op zaterdagavond, wanneer Mierlo-Hout-1 om de districtsbeker tegen de amateurs van FC Eindhoven voetbalt.

Drommen mensen staan langs de lijn, soms stukken dichter op elkaar dan de gevraagde 1,5 meter. Toegestaan mits ze tot hetzelfde huishouden behoren, maar hoe is dat te controleren? ,,Niet’’, is Van de Kerkhof stellig. Het bestuurslid waakte ervoor om als politieagent op te treden. ,,Ik zal mensen vriendelijk vragen om genoeg afstand te houden, maar ik kan moeilijk om paspoorten vragen.’’

Hetzelfde huishouden

Ook in de kantine van Sparta’25 is vertrouwen een groot goed. ,,We kennen onze achterban, maar van bezoekende teams weten we niet zeker wie tot hetzelfde huishouden behoort’’, moet voorzitter Erwin Gramser erkennen. Sparta’25 schotelt de leden geen A4’tjes vol regels voor. Gramser: ,,Dat onthoudt men toch niet. We evalueren wat fout ging en nemen dan gepaste maatregelen.’’

Quote We evalueren wat fout ging en nemen dan gepaste maatrege­len Erwin Gramser

Bladella hamert op de site op navolging van de regels. Kort geleden werden alle begeleiders en coaches van jeugdteams bijeen geroepen en op het KNVB-protocol gewezen. De bal rolt weer, maar hoofdbrekens genoeg. Wat te denken van ouders die geen pupillen vervoeren omdat ze in de auto geen mondkapje willen dragen? Bij Sparta’25 gaf één ouder al aan dit onder geen beding te willen. Het douchen duurt in coronatijd ook langer. Bij Mierlo-Hout in sets van twee. Voorzitter Paul Lambrechts: ,,Maar ieder team heeft twee kleedkamers tot zijn beschikking.’’