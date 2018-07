Laura wint prijs met essay over opkomstplicht: Helmond moet naar de stembus

35 jaar oude reddings­bri­ga­de heeft nu eindelijk een eigen honk

30 juni HELMOND - Jaar in, jaar uit staan ze tijdens het Helmondse drakenbootfestival paraat aan de oever, om in te grijpen wanneer er een bootje omslaat: de mannen en vrouwen van reddingsbrigade De Reddingsklos. Maar waar ze voorheen alle briefings bij een van de leden thuis hielden, hebben ze nu dan eindelijk een echt clubhuis met heuse vergaderruimte. Zaterdagavond werd het clubhuis ter ere van het 35-jarig bestaan van De Reddingsklos officieel in gebruik genomen.