Lava Hijzelaar (18) uit Helmond verbluft met haar korte animatiefilms: ‘Ik ben een enorme dromer’

‘Geen construc­tie­fout bij sierschoor­ste­nen Brande­voort’ en ook geen hulp van de gemeente

12 november HELMOND - Er is geen sprake van een constructiefout. Dat zegt wethouder Gaby van den Waardenburg over de loszittende sierschoorstenen in Brandevoort. 250 eigenaren van huizen met tuitjes met omvalgevaar rekenen wel op een handreiking. Van de gemeente hoeven ze die niet te verwachten.