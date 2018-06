Leegloop Dienstapotheek Elkerliek Helmond: 'Je kan beter de begrafenisondernemer bellen'

De medewerkers klagen steen en been over de aansturing die sinds dit jaar in handen ligt van het ziekenhuis. Daarvoor regelden de apotheken in de regio zelf de gang van zaken. De Dienstapotheek draait met apothekersassistenten die overdag bij reguliere apotheken in de regio werken en daarnaast als af en toe een nachtdienst draaien.

Een apothekers-assistente die bij een Helmondse apotheek werkt, heeft vijftien jaar bij de Dienstapotheek nachtdiensten gedraaid, maar stopt per 1 juli. ,,Ik werkte vooral op zondagavonden. Nooit problemen gehad, altijd fijn gewerkt. We konden altijd diensten met elkaar regelen of vrije dagen inplannen. Er werd rekening gehouden met onze voorkeuren."

Bed

Dat veranderde toen het Elkerliek vanaf 8 januari de apotheek ging aansturen. ,,Vanaf dag één is er niet naar ons geluisterd. Er is niets gedaan met onze ervaring", zegt de assistente op basis van anonimiteit. ,,We kregen minder uren toebedeeld. Mensen werden verplicht bepaalde nachtdiensten te draaien. Er stond een bed waar we konden slapen. Nu staat er niet eens een stoel."

Een collega-assistente sluit zich daar bij aan. ,,Zij hebben al deze goede en gemotiveerde assistenten weggejaagd omdat het Elkerliek op geen enkele wijze heeft geprobeerd om de benodigde flexibiliteit te betrachten. Onervaren en star management heeft dit volledig aan zichzelf te danken."

Het Elkerliek zegt dat de zomersluiting wel kan omdat er maar vier of vijf patiënten per nacht zich zouden melden voor medicatie. De assistente spreekt dat tegen: ,,Op een zondagnacht heb ik tussen elf uur 's avonds en twee uur 's nachts zeker twintig tot dertig patiënten."

Levens

Voorzitter Wilma Berkhout van de verenigde Helmondse ouderenbonden noemt de sluiting 'link' en voorspelt dat dit levens gaat kosten. ,,Daar heeft zij gelijk in", stellen de apothekersassistenten. ,,Op onze onderlinge app staat al dat je straks beter de begrafenisondernemer kan bellen dan de dokter als je 's nachts ziek wordt."