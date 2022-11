Leegstand en gegraaf zorgen voor gemopper in Ameidestraat: ‘Het moet hier niet verpauperen’

Hein(tje) geniet van documentai­re over Helmondse accordeo­nist Addy Kleijngeld: ‘Mooi gemaakt’

HELMOND - De Helmondse accordeonvirtuoos Addy Kleijngeld was een ‘wonderkind’ dat al op jonge leeftijd optrad en later bekend werd als manager van Heintje (‘Mama’). Als hij nog zou hebben geleefd was hij dit jaar honderd geworden. Hoog tijd voor een documentaire die zondag zijn première beleefde.

20 november