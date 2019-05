Leegstand in Helmond, ook Prénatal sluit de deuren

HELMOND - Kopers van babyartikelen in Helmond verliezen een winkel, nu Prénatal heeft besloten te gaan stoppen. De winkel aan de Kerkstraat in het centrum sluit de deuren op 26 juni.

In juli 2018 raakte het pand beschadigd door een brand, waarna de zaak wekenlang dicht was. Daarna heropende de zaak en werd omgedoopt tot outlet, ofwel winkel met afgeprijsde artikelen. Toch bleef de belangstelling van consumenten teruglopen. Klanten kunnen na 26 juni terecht bij de webwinkel van Prénatal of bij de twee dichtstbijzijnde andere locaties in Eindhoven en Den Bosch.

Vleeschhouwerij

De leegstand in de Kerkstraat neemt hiermee toe, maar de kans is groot dat sommige gaten gevuld worden door de komst van nieuwe horeca. Recent verhuisde winkel Fairyland naar Aarle-Rixtel. Voor het vrijkomende pand (met de karakteristieke geveltekst ‘Vleeschhouwerij’) bestaat belangstelling onder horeca-ondernemers die er een lunchroom willen beginnen. De voormalige lampenwinkel De Louw-Van der Zanden staat ook leeg. De eigenaren zoeken al enige tijd huurders die er een restaurant willen beginnen.

In de Elzas Passage in hartje Helmond vallen binnenkort ook nieuwe gaten. De failliete keten van kledingwinkels CoolCat sluit op 15 juli het filiaal in de passage. De winkel van Telfort komt ook leeg, als 23 mei de vernieuwde winkel van KPN opent. KPN is recent gestopt met het ondermerk Telfort.

