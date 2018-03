Leergeld Helmond 'scoort' goed

Anke Vlasblom van de Helmondse afdeling is in grote lijnen tevreden. Ze wijst op de vele Helmondse bedrijven en organisaties die haar stichting financieel steunen. Maar nog altijd zijn er veel arme gezinnen die de weg naar Leergeld niet weten te vinden. „De grootste uitdaging vormen werkenden die zelf denken dat ze niet in aanmerking komen”, zegt Vlasblom. Haar tip: „Iedereen die moeite heeft om voor de kinderen schoolreisjes of contributie van een sportclub te betalen, zou ons eens kunnen bellen of langskomen.”