Leerkracht in de lift: meer mensen willen voor de klas

Bij lerarenopleidingen in de regio komen meer aanmeldingen binnen. Op Hogeschool de Kempel in Helmond ligt het aantal eerstejaars studenten dit schooljaar 17 procent hoger dan in het vorige: 304 ten opzichte van 260. De stijging komt met name op het conto van de deeltijd (van 35 instromers vorig jaar naar 61 dit jaar) en de zij-instroom (13 nu tegenover 2 vorig schooljaar).