Leerkracht in de lift: pabo's zien meer animo om voor de klas te staan

Jorritsma wil alleen terugblik­ken en niet praten over de corona-aan­pak van nu

10:55 EINDHOVEN - De Eindhovense burgemeester John Jorritsma heeft alle wethouders, raadsleden en commissieleden in de regio uitgenodigd om met hem de aanpak van corona te bespreken. Het gaat om een terugblik, niet over de situatie zoals die nu is.