Leerkrachten Silvester-Bernadette in Helmond hebben de zomer nog in hun bol

Video's en foto'sHELMOND - Altijd spannend, zo'n eerste schooldag. Op de Silvester-Bernadette in Helmond was het maandagochtend extra spannend. Want het grootste deel van de leerkrachten is er niet om half negen. Terwijl het versierde schoolplein vol staat met 360 kinderen en ouders, kan meneer Dick, teamleider bovenbouw, alleen de nieuwe juffen en meester voorstellen.