Leerling Carolus College zwaargewond bij vechtpartij na schooltijd, Helmonder (16) zit vast

Joël van Wanrooij (24) uit Helmond is showworste­laar: ‘Worstelen is niet iets wat je zo maar even doet’

21 november HELMOND/BREDA - Professioneel worstelen, dat is vooral een Amerikaans ding, toch? Met van die opgepompte mannen in strakke pakjes, die in vooraf uitgedachte wedstrijden vooral doen alsof ze elkaar helemaal de vernieling in meppen? Nou ja, een beetje wel.