Leerling Frank volgt Marco als leermeester bij AAE in Helmond

HELMOND - Marco Huijbregts (49) won in 2012 de ir. Noordhofprijs voor beste vakman in de metaal. Zijn voormalige leerling Frank Kolenberg (32) is dit jaar een van de genomineerden. Hij is nu zelf ook praktijkopleider bij AAE in Helmond.

Ze zijn op elkaar gaan lijken. Toenmalige leerling Frank Kolenberg heeft veel weg van zijn leermeester Marco Huijbregts.

'Gedrevenheid', 'streven naar perfectie' en 'kennis uitstekend kunnen overbrengen' waren volgens het jury-oordeel van de ir. Noordhoffprijs vijf jaar geleden kenmerkend voor winnaar Huijbregts. En wat zegt deze nu over de dit jaar voor de prijs voor beste vakman genomineerde Kolenberg? ,,Frank is een heel gedreven vakman. Heel erg perfectionistisch. Hij weet het vak goed op zijn mensen en leerlingen over te brengen, zonder ze al te veel druk op te leggen."

Nóg een overeenkomst. Hun leiderschapsstijl. Volgens de test die ze daarvoor aflegden, bevinden ze zich allebei in de groene zone van stabiele, mensgerichte leiders. ,,We staan voor de mensen, doen veel op gevoel", verwoordt Marco.

Eerste leerling

Inmiddels 16 jaar geleden was de toen 16-jarige Frank zijn eerste leerling bij AAE in Helmond, dat hightech (onderdelen van) machines voor productieautomatisering ontwikkelt en bouwt . ,,Zijn moeder kwam in paniek hier, want hij dreigde te ontsporen. Hij had hier eerder een week stage gelopen. Ik had wel gezien dat hij iets in zijn mars had. Hij had het fingerspitzengefühl. Laat hem maar hier komen, zei ik, dan kijken we of we er iets van kunnen maken."

Dat is gelukt. Kolenberg heeft nu een nominatie op zak voor de ir. Noordhofprijs, die in hoog aanzien staat in de regionale industrie. Bijzonder is dat de leerling zelf ook leermeester is geworden. Hij is nu meewerkend voorman van de plaatwerkerij. ,,Ik heb een groep van Marco overgenomen. Sinds een paar maanden heb ik mijn eerste leerling. Het is een goede leerling, hij is heel scherp. Ik vind het heel erg mooi om te zien hoe hij zich weet te ontwikkelen. Jonge mensen kun je nog vormen. Ze nemen veel van je aan. Er zit heel veel energie in. Het is fijn om met ze te werken."

Quote ,,Zijn moeder kwam in paniek hier, want hij dreigde te ontsporen Marco over Frank

De mix van de oude garde en jonge honden heeft zijn meerwaarde, zeggen ze eensgezind. Andere energie ontstaat. Oud leert ook van jong. De huidige generatie is opgegroeid met de computer, dat is een verschil. Marco: ,,Die jongens hebben de behoefte om met programmeren aan de gang te gaan. Of ik dat nog kan? Ik moet wel bijschakelen. Ook voor mij geldt: het is een leven lang leren."

AAE telt 16 leerlingen op een totaal van zo'n 200 medewerkers. In alle geledingen van het bedrijf wordt jonge mensen het vak bijgebracht, voor de plaatwerkerij maar ook in de verspaning, mechatronica en engineering. ,,We hebben veel hoogwaardig werk, waar moeilijk geschikt personeel voor te vinden is. We moeten ze daar zelf voor opleiden", verklaart Marco.

Drijfveer

Hij legde zijn basis bij Philips. Bij AAE is hij 24 jaar in dienst. ,,Het motiveren van jongeren is altijd mijn drijfveer geweest", zegt hij. Op een zondag vind je hem op het ROC Ter Aa in Helmond, om de jeugd enthousiast te maken voor het vak.

Marco coachte Frank nog tot zo'n twee jaar geleden. ,,Hij blijft te allen tijde rustig, ook bij hoge werkdruk", prijst Frank zijn leermeester. ,,Dat is een hele grote kwaliteit. Hij heeft altijd een luisterend oor. En hij is een topvakman. Alles wat ik kan, heb ik aan hem te danken."