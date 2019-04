Leerlingen scoorden 10.179 keer een boek met Helmond Sport en bieb

Helmond Sport heeft geen schijn van kans tegen Jong Ajax

22:45 Helmond Sport beleefde een kansloze avond tegen Jong Ajax: 0-3. Het klasseverschil met de beloften uit Amsterdam was immens, met 0-3 kwam de ploeg van Robby Alflen nog goed weg. Het is alweer de 21ste competitienederlaag van Helmond Sport in dit rampseizoen.