Leerlingen Silvester-Bernadette even commando's

Helmond - Veel is door corona afgelast maar de leerlingen groep 6,7 en 8 van basisschool Silvester-Bernadette in Helmond kunnen zich verheugen op een dagje ‘commando’ zijn. Niemand minder als de drie instructeurs van het tv-programma Kamp Koningsbrugge, onder wie Helmonder Ray Klaassen, geven de kinderen in de meivakantie op een eigen locatie in Heerle een dag les over weerbaarheid, samenwerking, doorzettingsvermogen, motivatie en mindset. Normaal richt het bedrijf Triangular Group Academy, waar Klaassen mede-eigenaar van is, zich niet op kinderen maar er loopt momenteel wel een onderzoek naar het starten van een opleiding waar Life-Skills zoals veerkracht, samenwerking en mindset centraal staan. De lessen die je niet leert op school. Zo willen ze meer gaan betekenen voor de jeugd en daar is deze dag een mooi begin van.