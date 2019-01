Leerlingen spelen in Helmond negen oorlogsverhalen na

HELMOND - De reis van Ome Jan. Dat is één van de negen Helmondse oorlogsverhalen die in september worden gespeeld op negen locaties in de open lucht. Zoveel mogelijk op de plekken in de stad waar het is gebeurd. Kinderen uit de groepen zeven en acht van de openbare basisscholen in Helmond gaan deze korte toneelstukken opvoeren. Dat gebeurt tijdens de viering van 75 jaar bevrijding.

Helmond heeft tal van activiteiten vanwege dit jubileum. De organiserende stichting die hiervoor in het leven is geroepen, vroeg aan het onderwijs of die een bijdrage kan leveren. Directeur Hans Fuchs van Stichting Openbare Basisscholen Helmond (OBSH) nam de handschoen op: ,,Ik heb eerst zelf een musical geschreven. Daarna sprak ik met mensen die er meer verstand van hebben."

Zo haalde Fuchs er regisseur Anneke Schröder bij, docente Marieke Dankers van De Rakt (Willeke in 'Berry, de musical’), Bregje van Ekert (productieleider Helmondse Musical) en Marvin Corneille, cultuurbegeleider bij OBSH.

Dat resulteerde in het idee van een straattheaterfestival. Fuchs: ,,We hebben in de archieven verhalen gezocht uit de Helmondse geschiedenis. Die worden vertaald naar de kinderlijke maat. Voor groepen 7 en 8 is oorlog een abstract begrip. We gaan niet in op het militaire aspect, maar wat het voor een gezin betekent als het oorlog is."

Onderwijsproject

Leerlingen worden nadrukkelijk betrokken bij het maken van de voorstelling. ,,Het is een onderwijs-project, we doen dit niet alleen voor de lol. Ik moet het ook kunnen verantwoorden", aldus de directeur. Er wordt immers 60.000 euro voor vrijgemaakt door de organisatie. ,,Aan elk verhaal wordt een onderzoeksvraag gekoppeld."

Hij neemt als voorbeeld 'De reis van Ome Jan', over een man uit Helmond die moest vluchten. ,,Waren er meer mensen die vluchtten? Hoe deden ze dat? Waren er vluchtroutes? Wie hielp er? Met dat soort vragen gaan leerlingen aan de slag. We hebben een ontmoeting geregeld met de achterneef. Die neemt het dagboek van zijn oom mee."

In gesprek

De regisseur gaat met de kinderen in gesprek over wat die willen laten zien. ,,We hebben een loods gehuurd. Daarin worden de voorstellingen van de grond af opgebouwd", aldus Fuchs. ,,Kinderen ervaren zo hoe je theater maakt." Andere thema's die aan bod komen, zijn onder andere 'kleren maken de man', 'helden', 'propaganda' en 'wat schaft de pot'. ,,Bij dat stuk gaan we mogelijk een gaarkeuken inrichten, waarbij bezoekers bietensoep kunnen eten."

De voorstellingen vinden verspreid over de periode 19 tot en met 25 september plaats, op verschillende tijdstippen.