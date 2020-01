Leerlingen van basisschool 't Hout in Helmond aan de slag als 'World Press’-fotografen

De klas van juf Lola van OBS ‘t Hout is de eerste die aan de slag mag met het project ‘Blik op de wereld’. Dat doen de leerlingen, net als hun leeftijdsgenoten op alle andere Helmondse openbare basisscholen, ter voorbereiding op de tentoonstelling van World Press Photo. Die komt in maart naar De Cacaofabriek.

Verhaal

,,Weten jullie wat World Press Photo is?”, vraagt Myriam Gras van Beam It Up, een van de organisatoren. Niemand steekt de vinger op. ,,We vinden het belangrijk dat leerlingen geconfronteerd worden met beelden van over de hele wereld”, vertelt Marvin Corneille van OBS Helmond. ,,Het gaat over het verhaal dat achter een foto schuilgaat.”

,,Waarom zou het zo belangrijk zijn om deze foto’s te laten zien?”, probeert Gras nog een keer. Er komt voorzichtig een vinger omhoog. ,,Zodat de mensen weten wat er aan de hand is”, antwoordt Sanae Zamraoui (10).

Als ‘persfotografen’ gaan de leerlingen in groepjes te werk en moeten vijf foto’s maken over een thema dat ze zelf kiezen. Die foto's worden tijdens de expositie in de lichtstraat van De Cacaofabriek opgehangen. Daaruit wordt ook een winnaar gekozen.

Fietsje

Sanae, Isra, Milano, Lara en Levi gaan samen op pad. ,,We hebben vervuiling gekozen”, legt Sanae uit. ,,Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten dat er prullenbakken zijn en niet alles op de grond moeten gooien”, zegt ze. Milano Steinbach (11) steekt al zijn aandacht in de foto. ,,Ik gooi hier een fietsje neer zodat het lijkt alsof hij gedumpt is”, legt hij uit. Met takken en bladeren bedekt hij het speelgoed half ‘zodat het er beter uitziet op de foto’. Hij vindt het ‘gaaf, cool, leuk’. Lara de Vocht (10) geniet ervan omdat ze zelf ook vaak foto’s maakt. ,,Meestal van de natuur. Die vind je eigenlijk overal wel”, vertelt ze.

Juf Lola ziet veel samenkomen: ,,Ze moeten samenwerken, overleggen, beslissingen maken en zijn beeldend bezig.” Voor herhaling vatbaar? ,,Ja, ik zie hoe enthousiast de leerlingen er van worden.”

