Lege boot in Helmond was mogelijk tijdelijke woning

Studenten kiezen voor een opleiding Wildlife: ‘Het is veel meer dan alleen maar poep scheppen’

21 september HEEZE - De MBO-opleiding Wildlife management lijkt een schot in de roos. Studenten leren er over wilde dieren en de natuur, maar dan wel in de allerbreedste zin van het woord. ,,Het gaat om veel meer dan alleen poep scheppen in een dierentuin.”