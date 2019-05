‘Lego-woningen’ in Helmond-Noord

Aanhouden­de verkeers­druk­te te verwachten in Helmond door afsluiting A270

20:52 HELMOND - Automobilisten moeten volgende week rekening houden met vertragingen en drukte op de wegen in Helmond. De snelweg A270 tussen Helmond en Eindhoven zal op 30 en 31 mei en de dagen daarna worden afgesloten in verband met ITS, een congres in de regio over smart mobility.