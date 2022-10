Lekkages, viezigheid en verloedering; parkeergarage Brandevoort zorgt voor hoofdpijn bij gemeente

Joy (28) heeft eindelijk haar eerste eigen woning: in hartje Helmond staan 44 sociale huurappar­te­men­ten speciaal voor jongeren

HELMOND - Dat het voor jongeren razend moeilijk is om aan een betaalbare woning te komen, hoef je Joy Kusters niet te vertellen. Op haar 18de schrijft ze zich in als woningzoekende. Ze is nu 28 en heeft eindelijk een eigen stekkie, in een gloednieuw appartementencomplex speciaal voor jongeren.

3 oktober