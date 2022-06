‘Lekker rennen en wild doen’ tijdens actief weekend bij Zeskamp Asten

Natte spons

Volledig scherm Tijdens de Astense Zeskamp krijgen kinderen verkoeling van de brandspuit. © Rene Manders/DCI Media ,,Ik heb een toet toet toeter op mijn waterscooter”, zingen de kinderen in de rij voor de buikschuifbaan mee met de muziek terwijl ze in polonaise op en neer hossen. De sfeer zit er goed in op de hete zaterdagmiddag. Het is een verademing voor de kinderen wanneer ze de kletsnatte luchtkussens mogen bestormen. ,,Leuk!”, klinkt het volmondig wanneer de kinderen van buurtschap Voordeldonk de vraag krijgen wat ze tot nu toe van de zeskamp vinden. ,,We hebben de rodelbaan gehad en moesten net met natte sponzen over een muur gooien”, zegt Anne Bruisens (9).

Haar teamgenootje Gabriel Krikke (9) is zijn best aan het doen om minstens 10 meter ver te komen op de buikschuifbaan. ,,Ik kwam net twee meter voor de 10 meter boog uit!”, roept hij enthousiast wanneer hij doorweekt terugloopt naar de rest van zijn team. Hij sluit achter aan de rij en bespringt de met water bespoten baan even later opnieuw, in een poging zijn record te breken. ,,Je moet jezelf zo dik mogelijk maken en dan alleen op je buik glijden", luidt het advies van een van zijn teamgenootjes. Hij doet het nog even voor. Het kost Gabriel nog een paar pogingen, maar dan lukt het hem. ,,Ik heb de tien meter gehaald!” Gejuich klinkt bij de rest van het team. ,,Ik ben kletsnat”, zegt hij met een grote lach. Na afloopt neemt de coach de kids mee voor een welverdiende snack na al het harde werk.

‘Rennen en wild doen’

Een stukje verderop staan de jonge leden van buurtvereniging Den Hemelberg. ,,Het is leuk om met een groep spelletjes te doen”, zegt Maud Beekers (13). Ze heeft net de rodelbaan achter de rug. Haar teamgenootje Sophie de Groot (13) geniet er nog steeds van na. ,,Ik kon lekker rennen en wild doen.” Vrijdagavond werd het team tweede tijdens de bijbehorende playbackshow met het nummer Captain Jack. Zaterdagavond moeten de senioren laten zien wat ze waard zijn op de planken voordat ze zondag het veld betreden.

Bij de take-outbaan staan het team van DéDé Dance en de tegenstander al klaar. Beide teams staan klaar om de ondertussen natte baan te bestormen en zo snel mogelijk af te leggen. De bel die aangeeft dat een nieuwe ronde begint gaat en de voorste twee kinderen vliegen de baan op. Een van hen is de 11-jarige Elise van Stiphout. Ze doet dit jaar voor het eerst mee met het team van DéDé Dance en vindt vooral de Rodelbaan het leukste. ,,Daar ga je zo snel overheen. Ik wil volgend jaar weer mee doen!” Ze moet snel weer door, want het is haar beurt om zo snel mogelijk over het luchtkussen te blazen.

Bij een van de opgezette tenten aan de zijkant van het grote grasveld zit Meike (12) van vereniging Voetbal Chickies even aan de soep. Haar team is net klaar met de Army Run en staat maar zes punten achter op het team met oudere jongens. ,,Dat vind ik best knap van ons”, zegt ze. Het is de eerste keer dat ze met de zeskamp meedoet, maar volgend jaar is ze weer van de partij. ,,Het is wel heet vandaag”, zegt ze. ,,IJsjes!”, klinkt het van achter de tent. Precies op tijd.

