‘Lekker rennen en wild doen’ tijdens actief weekend in de Peel

,,Ik heb een toet toet toeter op mijn waterscooter”, zingen de kinderen in de rij voor de buikschuifbaan mee met de muziek terwijl ze in polonaise op en neer hossen. De sfeer zit er goed in op de hete zaterdagmiddag. Het is een verademing voor de kinderen wanneer ze de kletsnatte luchtkussens mogen bestormen. ,,Leuk!”, klinkt het volmondig wanneer de kinderen van buurtschap Voordeldonk de vraag krijgen wat ze tot nu toe van de zeskamp vinden. ,,We hebben de rodelbaan gehad en moesten net met natte sponzen over een muur gooien”, zegt Anne Bruisens (9).