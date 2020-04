Lessen Kunstkwartier in Helmond op afstand: ‘We weten niet hoe lang dit nog duurt’

HELMOND - Alle cursisten en leerlingen van het Kunstkwartier in Helmond kunnen vanaf deze week op afstand lessen volgen of instructievideo's bekijken. De cultuurinstelling had enige tijd nodig om alles in goede banen te leiden. ,,Het is nu op acceptabel niveau."

Directeur Theo de Veer geeft aan dat het Kunstkwartier voor een grote uitdaging kwam te staan, toen duidelijk werd dat de deuren van het cultuureducatiecentrum gesloten moesten worden tot 1 juni. ,,Vooral vanwege de veelheid aan disciplines", zegt De Veer (fotootje rechts). ,,We bieden bijvoorbeeld cursussen dans, yoga, theater en beeldende kunst aan. En muziekcursussen natuurlijk. Daar kun je relatief gezien makkelijk op inspelen. Maar niet alle docenten waren erop voorbereid om lessen aan te bieden vanuit huis."

Positieve reacties

Het Kunstkwartier heeft op dit moment ongeveer 2.300 leerlingen. Volgens De Veer heeft tot nu toe slechts een fractie aangegeven om te stoppen met het volgen van lessen. ,,Het zijn er minder dan tien. Over het algemeen krijgen we veel positieve reacties, omdat we al snel beloofden dat we met een alternatief zouden komen", vertelt De Veer. ,,Maar niet iedere cursist wil of kan daar gebruik van maken. En niet iedereen vindt deze oplossing even passend. We hebben aangegeven dat we na de crisis gaan kijken of er geld gerestitueerd kan worden. Maar dat is per geval weer anders. Soms kunnen mensen hun lessen ook gewoon weer inhalen."

In totaal zijn er ongeveer vijftig docenten in loondienst bij het Kunstkwartier. Nog eens vijftien zzp'ers werken op projectbasis of ter ondersteuning van het vaste personeel.

Camera's

Niet alle docenten bleken in staat om stante pede door te gaan met het geven van lessen. ,,Niet iedereen heeft een rustige plek in huis of de juiste apparatuur tot zijn beschikking. In de lokalen van het Kunstkwartier wordt zo min mogelijk gewerkt. En ook daar staat niet overal een computer of een camera klaar. Overigens hebben we ook gemerkt dat camera's en microfoontjes niet aan te slepen zijn op dit moment."