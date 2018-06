Leukste kapster van het land komt uit Helmond

Odulfus­school Helmond viert 90-jarig bestaan met muziek en reünie

5 juni Helmond - De broeders zijn weg en het is al lang geen jongensschool meer. Gebleven is het karakteristieke gebouw aan de Slegersstraat. De St. Odulfusschool in Mierlo-Hout bestaat negentig jaar. Ze viert dat met een muzikale doedag voor de leerlingen, donderdag, en een grote reünie, zaterdag.