Leven Helmondse verdachte is ‘een verschrikkelijke film’

Al een keer of honderd was hij in de rechtbank. De eerste keer was hij negen jaar. Hij zat op een stoel ‘en kon hij nog niet eens met zijn voeten bij de grond.” Advocaat Bart Frencken schetste donderdag bij de rechtbank in Den Bosch in een paar zinnen het leven van zijn cliënt Enzo den B. uit Helmond, met een verleden van internaten en instellingen, deels terug te voeren op het alcoholprobleem van zijn moeder.