LEVgroep verliest sociaal werk in Helmond; stadsbestuur wil combi zónder LEV

Kunstroute in De Warande is terug van weggeweest

28 augustus HELMOND - In een inspirerende omgeving staat kunst net wat beter in de etalage en dat is zeker het geval in de groene tuintjes van de Warande. De kunstroute in de Helmondse villawijk is met zo’n twintig exposerende kunstenaars in een negental tuinen - na een jaar absentie wegens corona - terug.