LEVgroep wil minstens duizend migranten helpen met integratie

HELMOND - Teken nooit een contract in het Nederlands als je niet exact begrijpt wat er staat. Arbeidsmigranten kunnen beter zo'n document eerst mee naar huis nemen en een expert er naar laten kijken. Die tip gaf maatschappelijk dienstverlener LEVgroep zaterdagmiddag mee aan zo'n twintig Polen tijdens een eerste informatieve middag over wonen en werken in Nederland.

Het was een begin van een cyclus van bijeenkomsten die de integratie van de migranten moet bevorderen. Binnenkort komen er ook middagen over bijvoorbeeld kinderopvang en andere gezinszaken. De LEVgroep probeert de integratie op zoveel mogelijk manieren te bevorderen.

Zo wordt donderdag 3 mei een nieuw steunpunt voor arbeidsmigranten geopend in het eigen hoofdkantoor aan de Penningstraat in Helmond. Buitenlandse werknemers kunnen vanaf dan iedere donderdag tussen 18.30 en 20.00 uur terecht bij Maartje van Moorsel en Patrycja Mroz met al hun vragen. Mroz is dan de tolk.

Zij hebben momenteel enkele honderden migranten in het vizier. Hun doel is om minstens duizend Polen, Bulgaren en Roemenen te helpen, maar daarvoor moet de LEVgroep wel eerst meer vrijwilligers zien te vinden. Met name mensen die beide talen machtig zijn, want de taal blijft de belangrijkste horde die genomen moet worden.

Integreren

,,Polen spreken elkaar nog veelal in de eigen taal aan, ook als ze hulp nodig hebben", zegt Van Moorsel. ,,Bovendien blijven ze meestal in hun bekende, kleine vriendenkring hangen. Wij willen graag dat ze ook in de buurt waar ze wonen integreren. Bovendien leren ze soms wel de Nederlandse taal, maar die is dan alleen bruikbaar voor hun werk. Dat kan beter."

Veel migranten in De Peel zitten volgens de LEVgroep ook met vragen over hun gezin. Hoe regel je kinderopvang zodra je een baan hebt gevonden? Voor Nederlanders makkelijk te beantwoorden, voor migranten een stuk moeilijker is de ervaring van Van Moorsel en Mroz. Zij willen zoveel mogelijk mensen helpen. ,,Vaak komt er één migrant bij ons en die heeft wel twintig hulpvragen aan ons. Diegene vertelt het weer door aan collega's en zodoende hebben wij soms ineens een groep van vijftien migranten van één werkgever die we helpen."