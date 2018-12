Lex Hoefsloot en het jaar van de zonne-auto van Lightyear

Duw Lex Hoefsloot(28) een dirigeerstok in zijn handen en hij leidt moeiteloos een symfonieorkest door het zevende van Beethoven. Niet vanwege zijn muzikaliteit, maar vanwege zijn handgebaren. Het is soms alsof hij eigenhandig de zon naar beneden wil trekken om de mensheid te laten zien: Kijk! Dit is de grootste energiebron ooit, en hij hangt gewoon boven ons hoofd! Wie eventjes naar Lex Hoefsloot luistert gelooft direct in een wereld die we dankzij zijn onvermurwbare vertrouwen in de zon als energiebron, straks door kunnen doorgeven. Maar op die weg van positieve arrogantie om de auto-industrie te veranderen, wordt ook wel eens tegen een muur gelopen. Hoe dan ook, komend jaar moeten de eerste particuliere zonne-auto’s klaar zijn.