Lezing over de geschiedenis van het carnaval

Schakenraad neemt bezoekers vanaf 21.00 uur mee terug in de tijd. Hoe is het feest ontstaan en wat was de religieuze waarde. Van Mersbergen probeert de ziel van het feest te ontrafelen. Wat maakt het zo bijzonder dat er ieder jaar zoveel mensen aan deelnemen. Hij geeft ook aan wat de waarde is voor mensen en geeft uitleg over het associatieve karakter van de deelnemers. De toegang op Markt 42 in Helmond is gratis.