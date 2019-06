Lia van Veghel, artistiek leider Podium W heeft een zwak voor mensen voor wie het niet vanzelf gaat

De eerste voorstelling is nu tien jaar geleden, Sheherazade. Lia van Veghel werkte toen nog bij het Kunstkwartier, de opvoeringen waren in de Scalazaal. Sinds 2014 is ze als zelfstandige hier mee bezig, onder de vlag van stichting Podium W. ,,Die W staat voor West. We zijn begonnen in Helmond-West, de repetities waren destijds in het patronaatsgebouw. Het Speelhuis staat eigenlijk ook in west.”